Женщину казнили в Сингапуре впервые за 20 лет

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - В пятницу в Сингапуре была повешена женщина, осужденная за попытку сбыта героина. Это первая казнь женщины-заключенной в стране почти за два десятилетия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

45-летняя жительница Сингапура Саридеви Джамани была казнена в пятницу в тюрьме Чанги, говорится в заявлении Центрального управления по борьбе с наркотиками (CNB), опубликованном через несколько часов после повешения.

В 2018 году она была приговорена к смертной казни по обвинению в хранении 31 грамма героина.

В соответствии с законами Сингапура смертная казнь допускается за торговлю наркотическими веществами, вес которых превышает 15 граммов.

Саридеви стала первой женщиной, повешенной в Сингапуре после того, как в 2004 году 36-летняя парикмахер Йен Мэй Воен также была осуждена за незаконный оборот наркотиков.

В Сингапуре действуют одни из самых суровых в мире законов о наркотиках. Правительство страны непреклонно в том, что касается наркоторговли. Оно считает, что смертная казнь помогает сдерживать торговцев наркотиками и поддерживать общественную безопасность.

По закону страны, любой, кто пойман на торговле, импорте или экспорте определенного количества нелегальных наркотиков, таких как метамфетамин, героин, кокаин или продуктов каннабиса, приговаривается к смертной казни.