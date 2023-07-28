РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:11, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Женщину казнили в Сингапуре впервые за 20 лет

    None
    Фото: andriashumanities.wordpress.com
    СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - В пятницу в Сингапуре была повешена женщина, осужденная за попытку сбыта героина. Это первая казнь женщины-заключенной в стране почти за два десятилетия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    45-летняя жительница Сингапура Саридеви Джамани была казнена в пятницу в тюрьме Чанги, говорится в заявлении Центрального управления по борьбе с наркотиками (CNB), опубликованном через несколько часов после повешения.

    В 2018 году она была приговорена к смертной казни по обвинению в хранении 31 грамма героина.

    В соответствии с законами Сингапура смертная казнь допускается за торговлю наркотическими веществами, вес которых превышает 15 граммов.

    Саридеви стала первой женщиной, повешенной в Сингапуре после того, как в 2004 году 36-летняя парикмахер Йен Мэй Воен также была осуждена за незаконный оборот наркотиков.

    В Сингапуре действуют одни из самых суровых в мире законов о наркотиках. Правительство страны непреклонно в том, что касается наркоторговли. Оно считает, что смертная казнь помогает сдерживать торговцев наркотиками и поддерживать общественную безопасность.

    По закону страны, любой, кто пойман на торговле, импорте или экспорте определенного количества нелегальных наркотиков, таких как метамфетамин, героин, кокаин или продуктов каннабиса, приговаривается к смертной казни.


    Теги:
    Сингапур Мировые новости для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!