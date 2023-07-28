Женщину казнили в Сингапуре впервые за 20 лет
45-летняя жительница Сингапура Саридеви Джамани была казнена в пятницу в тюрьме Чанги, говорится в заявлении Центрального управления по борьбе с наркотиками (CNB), опубликованном через несколько часов после повешения.
В 2018 году она была приговорена к смертной казни по обвинению в хранении 31 грамма героина.
В соответствии с законами Сингапура смертная казнь допускается за торговлю наркотическими веществами, вес которых превышает 15 граммов.
Саридеви стала первой женщиной, повешенной в Сингапуре после того, как в 2004 году 36-летняя парикмахер Йен Мэй Воен также была осуждена за незаконный оборот наркотиков.
В Сингапуре действуют одни из самых суровых в мире законов о наркотиках. Правительство страны непреклонно в том, что касается наркоторговли. Оно считает, что смертная казнь помогает сдерживать торговцев наркотиками и поддерживать общественную безопасность.
По закону страны, любой, кто пойман на торговле, импорте или экспорте определенного количества нелегальных наркотиков, таких как метамфетамин, героин, кокаин или продуктов каннабиса, приговаривается к смертной казни.