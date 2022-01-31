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Женщину извлекли из искореженного авто в Семее

31 Января 2022 00:48
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Женщину извлекли из искореженного авто в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее спасатели помогли женщине, которая не смогла после ДТП выбраться из автомобиля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что ДТП произошло 30 января в на перекрестке улиц Селевина и Бозтаева. В результате аварии столкнулись два автомобиля марок Hyundai и Toyota Cаrina. В одной из машин осталась зажатой женщина.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники ОСО ГУ -7 при помощи гидравлического оборудования извлекли пассажирку из автомобиля марки Hyundai, 1971 года рождения, и передали пострадавшую врачам скорой помощи», — пояснили в ведомстве.





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#Восточно-Казахстанская область   #ДТП   #МЧС   #Спасение  
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