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    13:51, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    Женщину из горящего магазина спасли пожарные в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные спасли женщину из горящего магазина в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Возгорание произошло в микрорайоне «Таугуль» 20 февраля рано утром. По сообщению ДЧС города, горели деревянные стеллажи с товарами, огонь перешел на внутреннюю обшивку стен первого этажа двухэтажного магазина «Береке».

    «Из здания валили клубы едкого дыма, в панике стали собираться жители соседних домов. В ходе разведки пожара и опроса очевидцев удалось выяснить, что внутри магазина осталась 48-летняя женщина - сотрудник магазина. Об этом рассказала ее коллега, успевшая выбежать из горящего магазина. Она находилась в панике, однако пожарные успокоили ее и подробно выяснили схему расположения комнат», - рассказали в ведомстве.

    Для спасения женщины звено газодымозащитной службы СПЧ-1 в составе командира отделения незамедлительно последовало внутрь помещений магазина. Оказалось, за кассовым аппаратом, внутри магазина расположены еще три комнаты.


    «Найти пострадавшую удалось в одной из помещений (уборная). Женщина пыталась дышать через намоченный платок, но находилась почти в бессознательном состоянии. Пожарные вынесли ее на свежий воздух, оказали первую медицинскую помощь, проделав сердечно-легочную реанимацию. Прибывшая бригада медиков госпитализировали пострадавшую в отделение токсикологии БСПМ»,- добавили в департаменте.

    Пожар локализован за 15 минут с момента прибытия, в 6:51 ликвидирован полностью на общей площади 8 кв. м. В ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники, более 20 человек личного состава, а также службы взаимодействия.


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