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Женщину и трех детей вывел из горящего дома житель СКО

20 Марта 2020 11:03
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Женщину и трех детей вывел из горящего дома житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 68-летний мужчина спас женщину и ее троих детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар в частном доме по улице Халтурина произошел в шесть часов утра. Амангельды Султанов вышел во двор и увидел, что из-под крыши дома соседей вырывается огонь и идет дым. Пока его супруга вызывала пожарную бригаду, мужчина бросился в дом соседей. Он рисковал своей жизнью и знал об этом: огонь был уже таким, что крыша вот-вот могла рухнуть.

«Несмотря на риск, он в условиях задымлённости и нехватки воздуха искал семью своих соседей. К счастью, в одной из комнат обнаружил Зинаиду и её детей. Мужчина вывел всех на свежий воздух, затем, удостоверившись, что они не нуждаются в первой медицинской помощи, завел погорельцев к себе домой, накормил и дал детям одежду своих внуков», - рассказали в пресс-службе.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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