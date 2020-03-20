Женщину и трех детей вывел из горящего дома житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 68-летний мужчина спас женщину и ее троих детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар в частном доме по улице Халтурина произошел в шесть часов утра. Амангельды Султанов вышел во двор и увидел, что из-под крыши дома соседей вырывается огонь и идет дым. Пока его супруга вызывала пожарную бригаду, мужчина бросился в дом соседей. Он рисковал своей жизнью и знал об этом: огонь был уже таким, что крыша вот-вот могла рухнуть.

«Несмотря на риск, он в условиях задымлённости и нехватки воздуха искал семью своих соседей. К счастью, в одной из комнат обнаружил Зинаиду и её детей. Мужчина вывел всех на свежий воздух, затем, удостоверившись, что они не нуждаются в первой медицинской помощи, завел погорельцев к себе домой, накормил и дал детям одежду своих внуков», - рассказали в пресс-службе.