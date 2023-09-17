Женщину и двух детей убили и сожгли в Алматинской области: задержан подозреваемый

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве матери и ее несовершеннолетних детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятии в г. Алматы был установлен и задержан 41-летний мужчина.



«Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Убийство малолетнего лица». В настоящее время, ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения», - рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Задержанный водворен в ИВС районной полиции.

Напомним, что 14 сентября в УП Илиского района Алматинской области поступила информация о том, что в одном из домов с. Ащибулак, найдены тела женщины и ее двух несовершеннолетних детей. Подозреваемый в целях скрыть следы преступления поджег дом.