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    10:49, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Женщину и двух детей убили и сожгли в Алматинской области: задержан подозреваемый

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    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве матери и ее несовершеннолетних детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятии в г. Алматы был установлен и задержан 41-летний мужчина.

    «Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Убийство малолетнего лица». В настоящее время, ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения», - рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

    Задержанный водворен в ИВС районной полиции.

    Напомним, что 14 сентября в УП Илиского района Алматинской области поступила информация о том, что в одном из домов с. Ащибулак, найдены тела женщины и ее двух несовершеннолетних детей. Подозреваемый в целях скрыть следы преступления поджег дом.


    Теги:
    полиция Алматы Правоохранительные органы
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