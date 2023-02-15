Женщину и двух детей спасли на 228-й час после землетрясения в Турции

АНТАКЬЯ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В южной турецкой провинции Хатай на 228-й час после разрушительного землетрясения спасли женщину и двух ее детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Спасатели вызволили женщину по имени Эля и детей из-под завалов одного из обрушившихся жилых домов на улице Оймак города Антакья.

После первой медицинской помощи всех троих доставили в больницу.

Число погибших в результате разрушительного землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 35,4 тысячи человек.

Число погибших в результате разрушительного землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 35,4 тысячи человек.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Фото: aa.com.tr