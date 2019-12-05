Женщину-диспетчера спасли при тушении пожара в паркинге столичного ЖК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женщину-диспетчера спасли пожарные в ходе тушения возгорания в паркинге жилого комплекса «Водно-зеленый бульвар» на левобережье столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС г. Нур-Султан.

«4 декабря в 17.38 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Кунаева, 12/1 ЖК «Водно-зеленый бульвар». По прибытию пожарных подразделений ДЧС города уже через 7 минут было установлено, что в паркинге П-1 на втором этаже в техническом помещении, переоборудованном под бытовое, произошло возгорание организационной техники и мебели на общей площади 20 кв.м. В ходе тушения пожара посредством установки трехколонной лестницы пожарными спасена женщина (диспетчер), 1974 года рождения», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

Пожар был ликвидирован в течение 25 минут. Всего в тушении огня было задействовано 6 единиц техники и 31 человек личного состава.