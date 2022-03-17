Женщинам Карагандинской области помогут начать свой бизнес

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Как открыть своё дело и разработать правильную стратегию бизнеса, где взять деньги для стартапа? В Карагандинской области открылся центр в помощь женщинам с предпринимательской инициативой. Его услуги бесплатные, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 42 тысяч компаний в Карагандинском регионе сегодня возглавляют женщины. Это количество может стать ещё больше. В рамках партнёрства Фонда солидарности, Министерства национальной экономики, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и НПП «Атамекен» в Караганде открылся Центр развития женского предпринимательства. Республиканский проект финансируется за счёт средств Азиатского банка развития и реализуется Программой развития ООН в Казахстане», – приветствовал инициативу директор Региональной палаты предпринимателей Ернар Кульпеисов.

В центре окажут нефинансовую поддержку как будущим бизнес-леди, так и уже имеющим своё дело. Здесь будут консультировать, обучать новым направлениям, помогут определить линию развития.

«Женское предпринимательство сейчас развивается активно. Но не всегда хватает информации, базовых знаний, смелости. Центр станет хорошим подспорьем. Любая женщина сможет сюда обратиться, получить ответы на свои вопросы и сомнения. Квалифицированный специалист работает на постоянной основе, принимает всю рабочую неделю», – отметила председатель Совета деловых женщин Карагандинской области Гулия Жангирова.

Центр действует с 1 марта. По словам консультанта Арайлым Серікбай, за полмесяца уже обратилось больше 30 женщин, в том числе начинающие предпринимательницы из отдалённых сёл. Вопросы в основном касались ведения бизнеса, получения государственных грантов, субсидий. Также интересовались программой бизнес-тренингов.

Какие услуги оказывает центр: консультации по вопросам ведения бизнеса; обучение (тренинги, мастер-классы); менторство (6–9 месяцев); разработка стратегии развития бизнеса с учётом потенциала и спроса; обучение кооперации и социальному предпринимательству; содействие в участии представителей женского предпринимательства в международных проектах (информирование женщин-предпринимателей); обучение привлечению финансирования (краудфандинг, инвестиции, гранты, лизинг).

Центр женского предпринимательства находится по адресу: г. Караганда, ул. Ермекова, 29 (1-й этаж). Контактный телефон: (8-7212) 50-64-12. Консультант Арайлым Серікбай – 8-702-348-34-83 (WhatsApp).



