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Женщинам Ирана разрешат присутствовать на футбольных стадионах

15 Сентября 2019, 16:35
Женщинам Ирана разрешат присутствовать на футбольных стадионах

МАХАБАД. ИРНА-КАЗИНФОРМ - Заместитель президента Ирана по парламентским вопросам Хосейн Алии Амири сообщил, что правительство подготовило почву для того, чтобы иранки могли присутствовать на стадионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

По его словам, присутствие иранок на стадионах требует подготовки инфраструктуры, включая отдельные входы, проходы, сиденья и специальные услуги социального обеспечения для женщин, которые готовятся на всех основных стадионах страны по приказу министра по делам молодёжи и спорта при сотрудничестве правительственных органов.

«Нельзя игнорировать право женщин на присутствие на стадионах. Это одно из известных прав в сфере футбола во всём мире. Мы считаем, что нельзя лишать женщин, составляющих половину общества, этого права», - отметил он.

Планируется, что уже 10 октября женщины смогут присутствовать на стадионе Азади, где мужская сборная Ирана по футболу сыграет с командой Камбоджи.

Отмечается, иранские женщины в прошлом году смотрели матч Иран-Боливия, на котором иранцы обыграли Боливию со счётом 2:1.


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