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Женщина заплыла за буйки и едва не утонула в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Очередная трагедия на воде едва не произошла в Костанае на реке Тобол. Сотрудники оперативно-спасательного отряда ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области» на центральном городском пляже спасли женщину 1981 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Инцидент произошел 16 июня в 16.30. Во время дежурства спасатели услышали просьбу о помощи. Женщина заплыла за буйки и стала тонуть. Когда спасатели приблизились к ней, она держалась на поверхности воды из последних сил. Благодаря их оперативным действиям женщина была спасена. Пострадавшую подняли из воды на борт моторной лодки, доставили на берег, а затем передали работникам скорой помощи.
С женщиной провели разъяснительную беседу и объяснили, что ее беспечность могла привести к непоправимым последствиям.
Спасатели Костанайской области рекомендуют гражданам купаться исключительно на оборудованных пляжах и соблюдать правила безопасности на воде: не заплывать за буйки, не переоценивать свои силы, заплывая далеко от берега.
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