29 Июня 2022 22:21

Женщина задолжала 2,5 млн тенге алиментов своему ребенку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области разыскивают около 100 должников и людей, утративших родственные связи. Половина из них – алиментщики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за два дня нашли 16 человек, в том числе 10 неплательщиков алиментов.

47-летняя жительница Петропавловска с 2020-го года не перечисляла деньги детскому учреждению, в котором содержится ее ребенок. Сама она уехала устраивать жизнь в Нур-Султан. Женщина задолжала около 2,5 млн тенге. Материалы передадут частным судебным исполнителям для взыскания задолженности.

«Сотрудники проверяют адреса, родственников и круг знакомств разыскиваемых. Используются и другие методы. Не раз местонахождение людей, уклоняющихся от выплат, удавалось установить вследствие того, что ранее на них налагались административные взыскания», - отметил начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.