Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Женщина забыла на улице пятимесячного ребенка в Актобе
11 Августа 2022 16:24

Женщина забыла на улице пятимесячного ребенка в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе на уличной скамейке найден пятимесячный ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня около 1:00 по местному времени в дежурную часть отдела полиции города Актобе обратилась женщина, которая нашла на улице пятимесячного ребенка. Ребенок был найден во дворе одной из многоэтажек, расположенной по улице 8 марта. Ребенок лежал и плакал на скамейке.

Как уточнили в областном департаменте полиции, оставившая ребенка женщина – находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенок сейчас находится в детском доме. Вопрос о передаче или не передаче ребенка матери решит комиссия по защите прав несовершеннолетних при акимате города.


Новости по теме
Скот из горящих загонов спас актюбинский полицейский
Автобус протаранил ограждение детской поликлиники в Караганде
Полицейские задержали подозреваемого в краже 19 велосипедов в Атырау
Читайте также
Упавшего с пятого этажа подростка спасли жамбылские врачи
Мужчина попал в измельчитель для сена в ЗКО
Детская шалость привела к гибели двух девочек в Акмолинской области
Скот из горящих загонов спас актюбинский полицейский
Автобус протаранил ограждение детской поликлиники в Караганде
Центр реабилитации животных сгорел в Экибастузе
Расследование начато после смерти беременной женщины в Атырау
Должностные лица дома престарелых в ВКО похитили более 7,4 млн тенге
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив