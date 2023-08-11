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    14:20, 11 Август 2023 | GMT +6

    Женщина за рулем скончалась в ДТП в Костанае: ребенок-пассажир выжил

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае женщина-водитель не уступила дорогу, согласно правилам дорожного движения, и в результате столкновения с грузовым авто погибла. В живых остался и госпитализирован малыш, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

    «7 августа в микрорайоне Юбилейный в районе дома №50 34-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигалась к поселку Узкоколейный. Она проигнорировала знак «Уступи дорогу». В результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес». Женщина-водитель скончалась в реанимационном отделении городской больницы. Пассажир легкого автомобиля, девочка 2021 года рождения, доставлена в больницу с травмами», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    По данному факту досудебное производство по статье 345 УК РК ч. 3.


    Теги:
    Костанайская область ДТП Правоохранительные органы
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