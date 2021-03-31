Женщина выпала с балкона второго этажа в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Два несчастных случая произошли в Павлодарской области. Пострадавшие доставлены в больницы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«29 марта в 15:30 на территории одного из акционерных обществ города Павлодара 28-летний работник во время ремонта задел ключом автомат, находившийся под напряжением», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

Другой несчастный случай произошёл 30 марта в Экибастузе. Там в 12:50 41-летняя хозяйка в состоянии алкогольного опьянения по своей неосторожности выпала с балкона квартиры, расположенной на втором этаже, отметили в департаменте полиции.

«В результате несчастных случаев мужчина с ожогами, а женщина с травмами госпитализированы в больницы», - добавили в ведомстве.