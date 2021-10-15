Женщина выпала с балкона четвертого этажа в Рудном

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Рудном 41-летняя женщина выпала с балкона четвертого этажа. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили картину произошедшего со слов сожителя женщины.

«Он пояснил, что после распития спиртного она пыталась выйти из дома, мужчина ее не пускал. Ссора продолжилась на балконе. В результате женщина выпала», - прокомментировали в полиции.

В настоящее время женщина находится в больнице. Мужчина задержан для выяснения обстоятельств.