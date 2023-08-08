Женщина выпала с балкона больницы и скончалась в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде 61-летняя пациентка многопрофильной областной больницы выпала с балкона четвертого этажа и скончалась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кызылординские вести».

6 августа женщина упала с балкона при неизвестных обстоятельствах. В областном управлении здравоохранения отметили, что выясняют причину произошедшего.

В департаменте полиции Кызылорды подтвердили гибель женщины. Полиция проводит досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства». Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, не разглашается.