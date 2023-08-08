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Женщина выпала с балкона больницы и скончалась в Кызылорде

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Августа 2023, 07:53
Женщина выпала с балкона больницы и скончалась в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде 61-летняя пациентка многопрофильной областной больницы выпала с балкона четвертого этажа и скончалась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кызылординские вести».

6 августа женщина упала с балкона при неизвестных обстоятельствах. В областном управлении здравоохранения отметили, что выясняют причину произошедшего.

В департаменте полиции Кызылорды подтвердили гибель женщины. Полиция проводит досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства». Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, не разглашается.


Кызылординская область   Происшествия   МВД РК   Кызылорда   полиция  
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