Женщина выпала из окна вместе с ребенком в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Женщина выбросилась из окна вместе с ребенком - оба погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оbvk.kz.

В УВД города пока расследуются обстоятельства случившегося.

«По факту падения 44-летней женщины и ее несовершеннолетнего ребенка из окна многоэтажного дома в Семее начато досудебное расследование. Полицейскими проводятся следственные мероприятия для выяснения обстоятельств и причин происшествия», - сообщил представитель пресс-службы городского УВД Елубек Оспанов.

Соседи погибших высказывают разные версии о причинах, побудивших женщину к суициду. По их словам, первым рано утром из окна дома по проспекту Ауэова напротив Топографического колледжа сначала выпал 8-летний ребенок, а следом и мать.

Фото: obvk.kz