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Женщина выпала из окна вместе с ребенком в Семее
2 Октября 2018 10:40 276
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Женщина выбросилась из окна вместе с ребенком - оба погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оbvk.kz.
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В УВД города пока расследуются обстоятельства случившегося.
«По факту падения 44-летней женщины и ее несовершеннолетнего ребенка из окна многоэтажного дома в Семее начато досудебное расследование. Полицейскими проводятся следственные мероприятия для выяснения обстоятельств и причин происшествия», - сообщил представитель пресс-службы городского УВД Елубек Оспанов.
Соседи погибших высказывают разные версии о причинах, побудивших женщину к суициду. По их словам, первым рано утром из окна дома по проспекту Ауэова напротив Топографического колледжа сначала выпал 8-летний ребенок, а следом и мать.
Фото: obvk.kz
Ключевые слова: Происшествия, Восточно-Казахстанская область,
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