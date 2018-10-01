Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 8 °С
Алматы: 23 °С
USD 364.35 EUR 423.16
RUB 5.56 CNY 53.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Женщина выпала из окна вместе с ребенком в Семее

2 Октября 2018 10:40 276
Поделиться:
Женщина выпала из окна вместе с ребенком в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Женщина выбросилась из окна вместе с ребенком - оба погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оbvk.kz

Новости по теме

Тело погибшего в аэропорту Стамбула казахстанца доставят в Казахстан
Казахстанец покончил с собой в аэропорту Стамбула Смерть выпрыгнувшей из окна многоэтажки актюбинки признали суицидом

В УВД города пока расследуются обстоятельства случившегося.

«По факту падения 44-летней женщины и ее несовершеннолетнего ребенка из окна многоэтажного дома в Семее начато досудебное расследование. Полицейскими проводятся следственные мероприятия для выяснения обстоятельств и причин происшествия», - сообщил представитель пресс-службы городского УВД Елубек Оспанов.

Соседи погибших высказывают разные версии о причинах, побудивших женщину к суициду. По их словам, первым рано утром из окна дома по проспекту Ауэова напротив Топографического колледжа сначала выпал 8-летний ребенок, а следом и мать. 

 

Фото: obvk.kz

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Восточно-Казахстанская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив