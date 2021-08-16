Женщина вылетела из авто при ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Женщина вылетела из авто при ДТП в Павлодаре. Инцидент попал на видеорегистратор водителя-очевидца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью, 15 августа на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Ак. Чокина в городе Павлодаре, 21-летний водитель автомашины Volkswagen Golf, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомашиной Toyota Prius. Авария попала на видеорегистратор водителя, находившегося на перекрестке.

«В результате ДТП, 38-летняя пассажирка с травмами госпитализирована в больницу», – сообщил Первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.

С начала текущего года на территории области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых погибли 20 и травмированы 410 человек. В том числе, в городе Павлодаре зафиксировано 162 ДТП, в результате которых 10 человек погибли, еще 225 получили различные травмы.





