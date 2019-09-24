Женщина вовлекла несовершеннолетнюю родственницу в занятие проституцией в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях предупреждения и выявления фактов торговли людьми, незаконного лишения свободы, вовлечения в занятие проституцией, организации притонов и сводничества на территории республики органами внтуренних дел проведен очередной этап операции «STOP трафик», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено 48 таких преступлений, из них 3 факта незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 2 – торговли людьми, 8 – вовлечения в занятие проституцией, в том числе 1 несовершеннолетнего, и 35 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества.

Так, в Алматы задержан гражданин Кыргызстана и казахстанка, которые организовали работу 2 порнографических студий, где проводились онлайн-съемка порнофильмов и их трансляция в сети Интернет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 311 УК РК (незаконное распространение порнографических материалов).

В Атырауской области задержан местный житель, который в течение двух недель принуждал к занятию попрошайничеством 28-летнюю гражданку Республики Узбекистан. Начато досудебное расследование по статье 128 УК (торговля людьми).

В ходе операции сотрудниками полиции Северо-Казахстанской области установлен факт вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетней её родственницей. Данный факт зарегистрирован по статье 134 УК (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проститцией).

Полицейские Житикаринского района Костанайской области задержали местного жителя, который более 5 лет незаконно удерживал в целях трудовой эксплуатации 33-летнего мужчину. Проводится досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 126 УК (незаконное лишение свободы с целью эксплуатации).

Оперативными работниками департамента полиции Акмолинской области задержана 40-летняя администратор банного комплекса, которая за денежное вознаграждение предоставляла клиентам девушек, оказывающих интимные услуги. По данному факту возбуждены уголовные дела в отношении администратора и владельца бани за сводничество и притоносодержание (часть 1 статьи 309 УК).

13 административных протоколов выписаны за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества (статья 450 КоАП).

В специальные учреждения органов внутренних дел для установления личности водворено 33 лица, в том числе 13 граждан Казахстана и 20 стран СНГ.