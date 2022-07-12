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Женщина-водитель сбила насмерть пешехода и скрылась с места ДТП в Хромтау
12 Июля 2022 01:00

Женщина-водитель сбила насмерть пешехода и скрылась с места ДТП в Хромтау

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В городе Хромтау водитель сбил пешехода, который от травм скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области.

Инцидент произошел 9 июля в три часа ночи. Водитель на неустановленной автомашине, двигаясь по объездной автодороге местного значения города Хромтау, сбил 26-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги.

«После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался на месте», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Вскоре сотрудники полиции по осколкам фар и фрагментам бампера установили марку автомашины и нашли водителя.

«В ходе проведения мероприятий была установлена и доставлена в отдел полиции 37-летняя женщина, водитель автомашины «Daewoo Matiz». Женщина рассказала, что после совершения ДТП испугалась и скрылась с места происшествия. По данному факту проводятся следственные действия по статье 345 ч.3 УК РК», - добавил Ерболат Саркулов.


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Автор:
Корреспондент
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