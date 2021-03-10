Женщина-водитель погибла в ДТП в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В результате столкновения легковой и грузовой автомашин скончалась жительница Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, ДТП произошло накануне вечером на 37 километре автодороге Костанай – Аулиеколь - Сурган.

«Недалеко от поселка Айсары столкнулись легковая и грузовая автомашины. В результате ДТП водитель «Hyundai», 37-летняя жительница города Костанай, скончалась от полученных травм. 32 – летний водитель грузовой автомашины не пострадал»,- прокомментировали в ДП.

Как выяснилось, по предварительным данным, женщина за рулем «Hyundai» не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения. Это и стало причиной ДТП.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по уголовной статье 345.

В департаменте полиции сообщают, что за два месяца 2021 года в области совершено уже совершенно 32 ДТП, в которых 8 человек погибли и 35 получили ранения.