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Женщина-водитель погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
27 Августа 2021 02:00
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КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— В результате страшного ДТП на автодороге Аулиеколь - Жолдама скончалась женщина, ещё пятеро, в том числе трое детей- госпитализированы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, ДТП произошло на 141 км автодороги «Аулиеколь- Жолдама».
«51-летняя женщина, управляя автомашиной Тoyota, двигаясь в сторону областного центра, не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет. Женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте ДТП. Пятеро пассажиров, в том числе трое детей 2010, 2014 и 2018 годов рождения - госпитализированы»,- сообщили в ведомстве.
Остальным пассажирам назначено амбулаторное лечение. В автомашине Toyota было 8 пассажиров.
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