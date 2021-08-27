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Женщина-водитель погибла в ДТП на трассе в Костанайской области

27 Августа 2021 02:00
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Женщина-водитель погибла в ДТП на трассе в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— В результате страшного ДТП на автодороге Аулиеколь - Жолдама скончалась женщина, ещё пятеро, в том числе трое детей- госпитализированы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, ДТП произошло на 141 км автодороги «Аулиеколь- Жолдама».

«51-летняя женщина, управляя автомашиной Тoyota, двигаясь в сторону областного центра, не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет. Женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте ДТП. Пятеро пассажиров, в том числе трое детей 2010, 2014 и 2018 годов рождения - госпитализированы»,- сообщили в ведомстве.

Остальным пассажирам назначено амбулаторное лечение. В автомашине Toyota было 8 пассажиров.


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#Костанайская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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