Женщина-водитель погибла в дорожном происшествии в ВКО

УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане водитель допустила опрокидывание в кювет и скончалась на месте ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В полиции сообщили, 45-летняя водитель автомобиля «Daewoo Nexia» следуя по трассе «Маканчи-Жаланашколь» в Урджарском районе не справилась с рулевым управлением и допустила опрокидывание в кювет.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, женщина-водитель скончалась на месте. Двух её несовершеннолетних сыновей, 2003 и 2008 годов рождения, и 62-летнего пассажира доставили в больницу, где они были осмотрены специалистами и отпущены домой.

«По факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Полицейские ВКО напоминают что, основными причинами дорожно-транспортного происшествия являются низкая культура вождения водителями транспортных средств, нарушения участниками дорожного движения ПДД, превышение скоростного режима, пользование телефоном либо радиостанцией при управлении транспортным средством, выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и очередности проезда перекрестков.