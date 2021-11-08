Женщина водитель опрокинулась на внедорожнике в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области женщина водитель не справилась с рулевым управлением и опрокинулась вместе с внедорожником, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Инцидент произошел 6 ноября утром. 42-летняя женщина ехала на автомашине «Mitsubishi Lancer» со стороны Актобе в направлении поселка Шубаркудук.

«6 ноября примерно в 09:20 часов 42-летняя женщина, водитель автомашины «Mitsubishi Lancer» двигалась со стороны города Актобе в направлении поселка Шубаркудук. На 12 километре автодороги «Актобе-Болгарка-Шубаркудук», вблизи поселка Карахобда Алгинского района, не справившись с рулевым управлением, она допустила опрокидывание в левую сторону, по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи города Актобе», - прокомментировал пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

В полиции рекомендовали водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения во избежание дорожно-транспортных происшествий.