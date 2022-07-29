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Женщина вместе с малолетней дочерью крала детские коляски в Алматы
29 Июля 2022 02:16

Женщина вместе с малолетней дочерью крала детские коляски в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Молодая женщина вместе с малолетней дочерью крала чужие детские коляски в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В серии имущественных преступлений изобличена 25-летняя жительница Жамбылской области. Она с подъездов жилых домов выносила чужие детские коляски и велосипеды для малышей.

«При этом, камер видеонаблюдения женщина не стеснялась, равно как и своей малолетней дочери, на глазах у которой она ни раз совершала преступления. Сейчас доказана причастность гражданки А. к восьми кражам чужого имущества. Возможно, список эпизодов на этом не закончился. Работа в этом направлении продолжается», – подчеркнул начальник управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.

Досудебное расследование проводится по ст. 188 ч. 2 УК РК.



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