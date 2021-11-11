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Женщина в ковше – аким Алматинской области прокомментировал видео

11 Ноября 2021 19:27
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Женщина в ковше – аким Алматинской области прокомментировал видео

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматинской области прокомментировал видео с катающейся в знак протеста женщиной в ковше экскаватора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Этот кадр, который показали в Сарыозеке – женщина в ковше. Показали, что в Алматинской области из-за нехватки угля лезут в ковш. Я до конца разобрался – она там всю жизнь работает, занимается бизнесом. Берет оттуда уголь, у нее три машины грузовые, потом наценку делает и перепродает», - сказал Амандык Баталов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, чтобы разобраться в инциденте, была привлечена полиция.

«Я даже дал поручение налоговой полиции разобраться, почему они на нашем угле спекулируют и делают себе доходы. Получилось, выставили это, как будто угля нет. На тот день у нас 10 вагонов стояло на разгрузке, 20 было не подходе. У нас каждый вагон по номерам – каждый день мои люди держат это на контроле», - заверил аким.

Ситуация в Сарыозеке, где женщина говорила, что «угля нет, дайте мне». Там, конечно, виноват аким района и заместитель, они должны были молча пойти помочь, отвезти. У нас столько бизнесменов.

В каждом городе мы по 100 тонн готовим для малообеспеченных, многодетных, привозим, бесплатно помогаем. Никто без угля не остается. Есть понятие – одна ложка дегтя портит бочку меда», - заключил А. Баталов.

Напомним, в селе Сарыозек в Алматинской области жительница забралась в ковш погрузчика из-за «дефицита» угля. Видео было распространено в социальных сетях.


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#Алматинская область   #Видео   #Отопительный сезон  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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