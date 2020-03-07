Женщина в конвое: о тонкостях работы рассказала Мадина Абдина из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в конвойной службе уже третий год подряд работает 24-летняя сержант полиции Мадина Абдина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Молодая и красивая, но с твердым характером и поразительной настойчивостью. Уже в детстве Мадина принимала вызовы, в школе занималась баскетболом, волейболом, теннисом, обожала полицейские сериалы и мечтала бороться с преступностью. С этой мыслью поступила в Петропавловский строительно-экономический колледж на специальность «юрисконсульт». Начала работать добровольным помощником полиции сначала в опорном пункте полиции, потом - в канцелярии управления внутренних дел города Петропавловска.

Когда объявили конкурс на вакансию в конвойном взводе, без раздумий подала документы. Это был своеобразный вызов себе. Оказалось, что реальность не имеет ничего общего с киношными образами конвоя.

«Нужно забыть обо всех эмоциях. Контакты с контингентом строго запрещены, более того — нельзя «приоткрываться», показывать себя с человеческой стороны. А это порой нелегко, особенно пока не привыкнешь к двуликости некоторых заключённых. Человек, который льёт слёзы и чуть ли не на коленях просит прощения у потерпевших, выйдя из зала суда, может улыбаться и шутить, а через минуту — угрожать суицидом ради надежды на изменение условий содержания. И можно отлично знать, что это тоже спектакль, но реагировать нужно в полном соответствии с правилами», - поделилась Мадина Абдина.

Командир взвода Серик Молдабаев говорит, что Мадина умеет предугадать поведение заключенных, охотно вникает в тонкости службы, расспрашивает старших коллег.

Каждый шаг в конвойном взводе регламентирован. Выдержать это нелегко. Не зря эта служба считается сугубо мужской. Однако осмотр и сопровождение женщин-заключённых могут осуществлять только женщины. Потому в личном составе взвода представительницы прекрасного пола. На вид хрупкие, на самом деле - способные держать эмоции, одним приёмом обездвиживать человека любого телосложения и уложить подряд четыре пули хотя бы в «восьмёрку».

В конвойном взводе департамента полиции трудятся пять женщин: три сотрудницы и две стажёрки.