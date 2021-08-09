Женщина утонула в реке Ульба в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске в реке Ульба со стороны проспекта Абая, утонула женщина, 1973 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как оказалось, она не рассчитала свои силы, выбрав для купания водоем с сильным течением. Все произошло в считанные минуты, она даже не успела закричать о помощи.

По прибытию спасателей оперативно-спасательного отряда к месту вызова произведено обследование берега, при погружении было обнаружено тело погибшей.

«Основной процент несчастных случаев связан с людской беспечностью. Если бы граждане соблюдали рекомендации спасателей и изучали подробно все правила, которые мы указываем в распространяемых памятках и озвучиваем при проведении рейдов, трагедий стало значительно меньше», - отметил старший офицер УЧС города Усть-Каменогорска Валентин Литвиненко.

ДЧС ВКО просит граждан не относиться безответственно к выбору водоема для купания. Только посещать оборудованные пляжи, где дно обследовано водолазами, есть спасатели и средства спасения. Лучший отдых- это безопасный отдых. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.



