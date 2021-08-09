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Женщина утонула в реке Ульба в Усть-Каменогорске

9 Августа 2021 12:24
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Женщина утонула в реке Ульба в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске в реке Ульба со стороны проспекта Абая, утонула женщина, 1973 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

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Как оказалось, она не рассчитала свои силы, выбрав для купания водоем с сильным течением. Все произошло в считанные минуты, она даже не успела закричать о помощи.

По прибытию спасателей оперативно-спасательного отряда к месту вызова произведено обследование берега, при погружении было обнаружено тело погибшей.

«Основной процент несчастных случаев связан с людской беспечностью. Если бы граждане соблюдали рекомендации спасателей и изучали подробно все правила, которые мы указываем в распространяемых памятках и озвучиваем при проведении рейдов, трагедий стало значительно меньше», - отметил старший офицер УЧС города Усть-Каменогорска Валентин Литвиненко.

ДЧС ВКО просит граждан не относиться безответственно к выбору водоема для купания. Только посещать оборудованные пляжи, где дно обследовано водолазами, есть спасатели и средства спасения. Лучший отдых- это безопасный отдых. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.



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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС  
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