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    15:58, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Женщина утонула в озере в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области утонула в озере женщина во время семейного отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Происшествие случилось в селе Когалыколь Сырдарьинского района. 50-летняя женщина была на семейном отдыхе на озере Ызаколь.

    «Сообщение поступило на номер пожарного отделения №12. Сказали, что утонула женщина, купавшаяся в озере. Ее тело извлекли из воды местные жители», – сообщили в службе пожаротушения и аварийного спасения областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кызылорде утонул в канале 14-летний подросток. Мальчик 2007 года из поселка Тасбогет купался в неустановленном месте и утонул.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Кызылординская область Происшествия
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