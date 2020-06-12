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Женщина утонула в бассейне банного комплекса в Нур-Султане
12 Июня 2020 01:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В банном комплексе «Керемет», расположенном по проспекту Туран в столице, найдено тело женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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11 июня в 19.10 часов обнаружен труп 51-летней женщины, которая утонула в бассейне. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного по телефону «102».
Выяснилось, что погибшая – инвалид второй группы с диагнозом «эпилепсия». В бане она находилась в сопровождении своей матери.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.
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