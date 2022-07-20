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Женщина утонула на Кенгирском водохранилище в Жезказгане
20 Июля 2022 20:43

Женщина утонула на Кенгирском водохранилище в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане утонула 41-летняя женщина. На данный момент выясняются обстоятельства трагедии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла вчера, 19 июля, на Кенгирском водохранилище.

«В городе Жезказган Улытауской области на Кенгирском водохранилище силами ДЧС извлечено из воды тело женщины, 1981 года рождения. Обстоятельства гибели устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Сейчас обстоятельства гибели женщины устанавливаются. По сведениям спасателей, за этот купальный сезон зарегистрировано 12 случаев гибели на воде, среди утонувших 5 человек – подростки.

В Улытауской области ранее были обнаружены тела двух утонувших девочек. Их нашли в водоеме в 20 километрах от села Актау. Школьницам было 10 и 12 лет, обе обнаружены в одежде. Сообщается, что тело первой девочки нашел рыбак, а второе – спасатели.


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Автор:
Корреспондент
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