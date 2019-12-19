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Женщина упала в шахту лифта и погибла в Павлодаре

19 Декабря 2019 18:34
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Женщина упала в шахту лифта и погибла в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел с жительницей дома, которая только недавно переехала в многоэтажку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На станцию скорой помощи, на линию 103 поступил вызов от очевидцев, что по адресу Бектурова, 109, женщина упала в шахту лифта. По первой категории срочности выехала противошоковая бригада; по приезде на вызов медиками у женщины 1955 года рождения констатирована биологическая смерть: травмы, не совместимые с жизнью», - сообщила пресс-служба управления здравоохранения Павлодарской области. Как стало известно, женщина погибла, упав в шахту лифта. В этот дом она переехала недавно. По данным облздрава, бригада скорой помощи прибыла в считанные минуты. «Поступил вызов в 15.36, на месте были в 15.39», - уточнили в управлении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, отметили в департаменте полиции Павлодарской области. «Полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего», - отметили в ведомстве.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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