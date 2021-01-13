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Женщина упала в колодец в Нур-Султане
13 Января 2021 20:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женщина упала в колодец в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в департаменте по ЧС Нур-Султана, 13 января поступило сообщение о том, что женщина упала в открытый колодец по улице Кабанбай батыра.
«Спасатели в составе 9 человек личного состава и двух единиц техники прибыли на место вызова и незамедлительно приступили к спасательным операциям. С помощью штурмовой лестницы совместными действиями спасателей и полицейских женщину удалось извлечь и спасти», - говорится в сообщении ДЧС города.
Пострадавшую женщину сразу госпитализировали в многопрофильную больницу № 1. Отмечается, что состояние женщины удовлетворительное, она была отпущена домой.
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