Женщина упала в колодец в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женщина упала в колодец в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по ЧС Нур-Султана, 13 января поступило сообщение о том, что женщина упала в открытый колодец по улице Кабанбай батыра.

«Спасатели в составе 9 человек личного состава и двух единиц техники прибыли на место вызова и незамедлительно приступили к спасательным операциям. С помощью штурмовой лестницы совместными действиями спасателей и полицейских женщину удалось извлечь и спасти», - говорится в сообщении ДЧС города.

Пострадавшую женщину сразу госпитализировали в многопрофильную больницу № 1. Отмечается, что состояние женщины удовлетворительное, она была отпущена домой.