Женщина, угрожая ножом, похитила два млн тенге у карагандинца

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Два млн тенге похитила женщина у карагандинца, угрожая ножом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 июля в Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды обратился 31-летний житель города. Он сообщил, что стал жертвой нападения неизвестной.

Выяснилось, потерпевший пригласил на вечеринку некую даму, с которой недавно познакомился. Во время распития спиртных напитков новая знакомая выхватила нож. Угрожая расправой, злоумышленница отобрала у потерпевшего сотовый телефон, с которого через интернет приложения одного из банков перевела 1 млн 965 тысяч тенге. Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж».

18 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 26-летнюю женщину. Подозреваемая дала признательные показания.

В ходе досудебного расследования уголовное дело переквалифицировано на статью 192 УК РК «Разбой». Ведется расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.



