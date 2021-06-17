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    20:13, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Женщина убита в центре Костаная

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Убийство совершено на одной из центральных улиц Костаная, подозреваемый задержан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    «Сегодня в 19.00 сотрудниками полиции задержан 37-летний житель города Костаная, который подозревается в убийстве женщины. Личность убитой в настоящее время устанавливается»,- сообщает ведомство.

    Преступление было совершено по улице Баймагамбетова. В настоящее время начато досудебное расследование, предусмотренное статьёй 99 УК РК «Убийство». Мотивы преступления выясняются.

    Позже в полиции сообщили о том, что конфликт произошёл между бывшими супругами. 37-летний мужчина нанёс 33-летней женщине множественные удары ножом. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.

    Напомним, аналогичная семейная разборка закончилась смертью в Алматинской области, где мужчина нанес ножевые ранения брату в Алматинской области



    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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