Женщина убита в центре Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Убийство совершено на одной из центральных улиц Костаная, подозреваемый задержан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«Сегодня в 19.00 сотрудниками полиции задержан 37-летний житель города Костаная, который подозревается в убийстве женщины. Личность убитой в настоящее время устанавливается»,- сообщает ведомство.

Преступление было совершено по улице Баймагамбетова. В настоящее время начато досудебное расследование, предусмотренное статьёй 99 УК РК «Убийство». Мотивы преступления выясняются.

Позже в полиции сообщили о том, что конфликт произошёл между бывшими супругами. 37-летний мужчина нанёс 33-летней женщине множественные удары ножом. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, аналогичная семейная разборка закончилась смертью в Алматинской области, где мужчина нанес ножевые ранения брату в Алматинской области



