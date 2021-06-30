Женщина убила мужчину за замечание в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по подозрению в убийстве задержана молодая женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Убийство, побег, задержание – так закончился вечер для мужчины и женщины, которые сняли комнату в одном из домов Алатауского района.

«Хозяева сразу предупредили пару, чтоб не шумели и спиртное не употребляли. Но оставшись одни, возлюбленные обо всем забыли. Кавалер сходил в магазин, а его спутница накрыла на стол. Все шло по сценарию, пока постояльцы не начали шуметь. Хозяин дома сделал им замечание, тут-то и началась ссора, в ходе которой женщина схватила со стола нож и нанесла хозяину дома удар», - рассказали в полиции.

От полученных ран 50-летний мужчина скончался.

Полицейским предстоит работа по восстановлению каждой минуты этого вечера.

По данному факту в управлении полиции Алатауского района начато досудебное расследование.