19:54, 05 Октябрь 2021 | GMT +6
Женщина спрыгнула с восьмого этажа в Павлодаре
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женщина выпрыгнула с 8 этажа в Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодара.
«В городе Павлодаре 05.10.2021 года в 07:13 на козырьке магазина, расположенного в доме по улице Бектурова, 50/1, обнаружен труп горожанки 1972 года рождения, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона 8 этажа», - пояснили в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы.