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    19:54, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Женщина спрыгнула с восьмого этажа в Павлодаре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женщина выпрыгнула с 8 этажа в Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодара.

    «В городе Павлодаре 05.10.2021 года в 07:13 на козырьке магазина, расположенного в доме по улице Бектурова, 50/1, обнаружен труп горожанки 1972 года рождения, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона 8 этажа», - пояснили в полиции.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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