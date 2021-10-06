Женщина спрыгнула с восьмого этажа в Павлодаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женщина выпрыгнула с 8 этажа в Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодара.

«В городе Павлодаре 05.10.2021 года в 07:13 на козырьке магазина, расположенного в доме по улице Бектурова, 50/1, обнаружен труп горожанки 1972 года рождения, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона 8 этажа», - пояснили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы.