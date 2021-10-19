Женщина-спасатель из Костаная: Я ощущаю себя сильной и готова приносить пользу обществу

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Женщина, которая родилась в День спасателя - Гульмира Болат, рассказала о том, каково женщине быть в погонах и наравне с мужчинами работать в спасательной службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Не секрет, что в Министерстве чрезвычайных ситуаций, помимо мужчин, долг Родине отдают и женщины. И делают они свою работу безупречно. Они занимают должности врачей, психологов, кинологов, диспетчеров и других профессий, которые посильны женщинам. На их плечи тоже ложится ответственность за спасение жизней в экстремальных ситуациях.

Среди немногих - очаровательная, но вместе с тем сильная девушка Гульмира Болат, которая вот уже четыре года работает инженером в управлении по ЧС Костаная.

Как рассказывает Гульмира Болат, после окончания вуза, получив степень магистра техники и технологий, она стала преподавателем технических дисциплин в колледже.

«Как таковых причин пойти работать в силовые структуры не было. Сердце подсказывало мне, что это правильный выбор, но сыграла роль и поддержка моей дочери и мамы. Надев погоны, я осознала, что начало будет тяжелым, но это помогло показать свой характер, понять, что я могу. Я убедилась, что нахожусь на своем месте. Ни разу не пожалела. Это очень интересная, полезная и многогранная работа», - делится Гульмира.

Вместе с другими сотрудниками УЧС Гульмира Болат проводит проверки в области пожарной безопасности, приводя в пожаробезопасное состояние объекты, ведет агитационно-профилактическую работу предупредительного характера. А в дежурные сутки выезжает на места пожаров, происшествий, дорожных аварий и других ЧС.

Коллеги отзываются о ней только с положительной стороны.

«Гульмира потрясающая, милая девушка, воспитывающая ребенка, выполняя при этом серьезную работу. При взгляде никогда не догадаешься о ее сильном характере, целеустремленности и ежедневном упорстве. Подозрения о роде ее деятельности закрадываются, только когда она надевает служебную форму», - говорит Талгат Базарбаев.

Сама Гульмира говорит, что в, казалось бы, сугубо мужском коллективе никакого дискомфорта не ощущает.

«Не могу сказать, как в других отделах и территориальных подразделениях, но лично ко мне мужской коллектив относится исключительно хорошо. Никакого дискомфорта я не испытываю. Я бы сказала, наоборот: все мужчины в нашем коллективе мне всегда очень помогают. Тем более я знала, на что иду, когда пришла на службу, поэтому работаю с ними на равных, стараясь ни в чем не уступать. Я ощущаю себя сильной и готовой во всеоружии приносить пользу обществу и государству», - отмечает Гульмира.

Девушка поделилась еще одной интересной деталью, связывающей ее с выбранной профессией.

«Только устроившись сюда, я узнала, что родилась в День спасателя - 19 октября. Считаю это судьбоносным совпадением. Так сказать, рождена, чтобы стать спасателем. В прошлом году на свой день рождения и профессиональный праздник я получила грамоту за заслуги и хорошую работу от акима города, - говорит Гульмира. — Профессия обязывает быть коммуникативной, а значит, много времени проводить с людьми, и мне это нравится».

«Всем, кто хочет связать свою жизнь с этой профессией, хочу сказать: прежде всего, нужно ее выбрать сердцем и душой, работа должна приносить эмоциональное и моральное удовлетворение. Эта профессия должна вам нравиться», - подытожила Гульмира Болат.