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    00:47, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Женщина совершила самоподжог у здания МВД в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в казахстанских аккаунтах в соцсетях появилось видео, на котором женщина совершила самоподжог. Произошедшее прокомментировали в департаменте полиции Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня, в 16:38 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что возле здания МВД РК женщины пытаются совершить самоподжог. На место прибыли сотрудники полиции и представитель акимата района «Алматы». Протестующие угрожали самоподжогом в случае отказа принять меры по уголовному делу в г. Алматы.

    Несмотря на разъяснения со стороны сотрудников полиции, одна из организаторов стала обливать себя жидкостью.

    В этот момент участковый инспектор полиции схватил ее за руку, в которой она держала зажигалку, и увел ее. Произошедшая вспышка огня была моментально локализована. Пострадавшей оказана первая медицинская помощь, она госпитализирована в больницу. Полицейский также получил ожог руки», - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

    По факту произошедшего начато досудебное расследование по статье 105 УК РК.



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