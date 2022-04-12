Женщина совершила самоподжог у здания МВД в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в казахстанских аккаунтах в соцсетях появилось видео, на котором женщина совершила самоподжог. Произошедшее прокомментировали в департаменте полиции Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня, в 16:38 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что возле здания МВД РК женщины пытаются совершить самоподжог. На место прибыли сотрудники полиции и представитель акимата района «Алматы». Протестующие угрожали самоподжогом в случае отказа принять меры по уголовному делу в г. Алматы.

Несмотря на разъяснения со стороны сотрудников полиции, одна из организаторов стала обливать себя жидкостью.

В этот момент участковый инспектор полиции схватил ее за руку, в которой она держала зажигалку, и увел ее. Произошедшая вспышка огня была моментально локализована. Пострадавшей оказана первая медицинская помощь, она госпитализирована в больницу. Полицейский также получил ожог руки», - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

По факту произошедшего начато досудебное расследование по статье 105 УК РК.



