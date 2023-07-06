Женщина случайно узнала, что богата и «мертва», получив справку из ЦОНа

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области рядовой повар в одночасье стала состоятельной дамой. Женщина случайно узнала, что у нее два огромных дома, гектар земли, подсобные хозяйства и даже личная котельная. Правда, живущая уже 20 лет по съемным квартирам, она даже не обрадовалась. Оказалось, все имущество раздали и продали, а ее саму по документам признали мертвой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.

О своем несметном богатстве и скоропостижной смерти 53-летняя Любовь Крылова узнала случайно. Говорит, всего лишь получила в ЦОНе справку о недвижимости. И вот уже полгода пытается разобраться, чья она наследница и кто ее похоронил.

«По документам я этим домом владела с 97-го года по 2001 год. И по документам как будто я умерла, и решением акимата этот дом передают какой-то Гульзаде 62-го года. Вот мы только что заходили, да. По сей день владельцем является Гульзада. Также она владеет гектаром земли, которая для подсобного хозяйства», - рассказывает Любовь Крылова.

Женщина 20 лет пыталась встать в очередь на госжилье, но ей постоянно отказывали. И теперь стало понятно почему. Вся недвижимость по документам находится в 20 километрах от Тараза. Крылова решила, наконец, посмотреть на свои владения. Но главное – спросить у чиновников, что вообще происходит.

Чиновники признали: 25 лет назад в базу прокралась банальная ошибка. Наследство получила ее полная тезка, потом она умерла, и имущество продали. Но вот только наша героиня к этому никакого отношения не имеет.

«По документам владелицей наследства после смерти родителей стала Крылова Любовь Григорьевна. Гражданка Крылова Любовь Николаевна никакого отношения к имуществу не имеет. Это произошло из-за человеческого фактора: перепутали отчество, в базу внесли неверные данные», - говорит руководитель отдела ГК «Правительство для граждан» Байзакского района Рысдаулет Оман.

Ошибку, впрочем, уже исправили. Но Любовь Николаевна считает, что она стала жертвой аферистов. Ведь на нее был записан еще один дом с землей в том же районе. Вот только того имущества, как выяснилось, в реальной жизни не существует.