Женщина сломала ногу на горе в Бурабае

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Женщина 1969 года рождения сломала ногу на горе Орлиное гнездо Бурабайского района. Спасатели спустили с горы пострадавшую и передали врачам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

«Два взрослых человека и три ребенка из Щучинска попытались покорить гору Орлиное гнездо. Женщина 1969 года рождения сломала ногу во время падения. На место происшествия выехал расчет спасателей в составе: руководителя спасательного отделения №6 г. Щучинск Андрея Чуйко, главного спасателя Андрея Жукова, спасателей Юрия Лютовского, Тимура Негметова, Амангельды Садвакасова и Александра Усольцева. Они спустили женщину на носилках с горы высотою около 400 метров и протяженностью 2 км, где и передали пострадавшую карете скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ведомства.



