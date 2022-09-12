Женщина скончалась в ДТП в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром на объездной дороге Караганды столкнулись грузовой автомобиль и автомобиль марки «Нива». В результате аварии скончалась 59-летняя женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дорожное происшествие произошло 12 сентября в 09:30 на объездной дороге Караганды, между поселками Доскей и Кокпекты возле ТЭЦ. Автомобиль марки «Нива» под управлением 25-летнего мужчины столкнулся с грузовым автомобилем марки «Scania».

«В результате ДТП водителя авто «Нива» доставили в больницу, 59-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее на трассе в Кордайском районе Жамбылской области произошло смертельное ДТП. Четыре человека погибли.

Фото: www.instagram.com/dorogi_karagandy