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Женщина скончалась в ДТП в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
12 Сентября 2022, 19:14
Женщина скончалась в ДТП в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром на объездной дороге Караганды столкнулись грузовой автомобиль и автомобиль марки «Нива». В результате аварии скончалась 59-летняя женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дорожное происшествие произошло 12 сентября в 09:30 на объездной дороге Караганды, между поселками Доскей и Кокпекты возле ТЭЦ. Автомобиль марки «Нива» под управлением 25-летнего мужчины столкнулся с грузовым автомобилем марки «Scania».

«В результате ДТП водителя авто «Нива» доставили в больницу, 59-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее на трассе в Кордайском районе Жамбылской области произошло смертельное ДТП. Четыре человека погибли.

Фото: www.instagram.com/dorogi_karagandy


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