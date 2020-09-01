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Женщина скончалась после падения с балкона в Аксу

1 Сентября 2020 18:47
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Женщина скончалась после падения с балкона в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Аксу погибла женщина, упавшая с балкона, на котором сломались металлические перила, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«28 августа с различными травмами в центральную городскую больницу Аксу госпитализированы двое рабочих одного из АО, которые упали при сломе металлических перил балкона. В результате падения с четвёртого этажа 27-летняя женщина-машинист крана, не приходя в сознание, скончалась», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

При этом в выходные дни, по версии полицейских, произошли сразу несколько несчастных случаев.

«29 августа в больницу Экибастуза госпитализирован 37-летний местный житель, который по своей неосторожности упал с балкона своей квартиры, расположенной на пятом этаже», - добавили в ведомстве.

А 31 августа в том же городе водитель одного из ТОО управлял грузовой машиной «HOWO», гружённой углём, и завалил её на левый бок. 28-летний шофёр попал в больницу.

«В этот же день в канале имени Каныша Сатпаева во время купания утонул 39-летний экибастузец», - констатировали в пресс-службе.

По всем фактам несчастных случаев назначены судебно-медицинские экспертизы.


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#Павлодарская область   #Происшествия  
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Автор:

Антон Гагарин

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