Женщина скончалась от коронавируса в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области зарегистрирован один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Это пациентка 1961 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 68 человек.