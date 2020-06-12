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Женщина скончалась от коронавируса в Павлодарской области
12 Июня 2020 17:02
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области зарегистрирован один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Это пациентка 1961 года рождения.Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.
Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 68 человек.
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