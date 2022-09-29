Женщина скончалась и 13 человек пострадали при столкновении «ГАЗели» с легковушкой в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Пассажирка скончалась после столкновения пассажирской ГАЗели с легковушкой в ЗКО. Всего в аварии пострадали 14 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Авария произошла вечером 28 сентября. В городе Аксай Бурлинского района столкнулись маршрутная «ГАЗель» № 3 и легковая машина. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 18:21. Всего в ДТП пострадали 14 человек, среди них есть дети. Почти у всех были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы.

72-летняя пожилая женщина от полученных травм скончалась. 64-летняя женщина госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы. Ее состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Остальные 12 человек направлены на амбулаторное лечение.

В департаменте полиции ЗКО пообещали прокомментировать аварию позже.

Фото: mgorod.kz











