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    17:11, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Женщина-«щипач» орудовала в автобусах Алматы

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    Фото: polisia.kz
    В полицию Жетысуского района с заявлением обратилась 33-летняя женщина, по словам которой в полдень в салоне автобуса 130-го маршрута неизвестный похитил ее денежные средства в размере 180 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    «Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить личность злоумышленника. Ею оказалась гражданка К., 1990 года рождения. Отмечу, что факт кражи был запечатлен видеокамерой, установленной в салоне пассажирского транспорта. Впрочем, задержанная по «горячим следам» подозреваемая призналась в совершении хищения чужого имущества. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 188 УК РК. В настоящие время проводится досудебное расследование», – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
    Теги:
    полиция Алматы Правоохранительные органы
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