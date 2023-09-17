Женщина-«щипач» орудовала в автобусах Алматы

В полицию Жетысуского района с заявлением обратилась 33-летняя женщина, по словам которой в полдень в салоне автобуса 130-го маршрута неизвестный похитил ее денежные средства в размере 180 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить личность злоумышленника. Ею оказалась гражданка К., 1990 года рождения. Отмечу, что факт кражи был запечатлен видеокамерой, установленной в салоне пассажирского транспорта. Впрочем, задержанная по «горячим следам» подозреваемая призналась в совершении хищения чужого имущества. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 188 УК РК. В настоящие время проводится досудебное расследование», – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

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