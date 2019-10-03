Женщина сбросилась с моста в реку в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Тело женщины, спрыгнувшей с моста, обнаружили в реке Тобол в Костанае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

«3 октября 2019 года в 10:16 на пульт «102» поступило сообщение, что на мосту неизвестная женщина перелезает через бордюр. На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. На месте происшествия в реке Тобол полицейскими обнаружено тело женщины. В настоящее время ее личность устанавливается», - сообщили в департаменте полиции.

Как отметили в ведомстве, начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

Фото: pixabay.com