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    14:12, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Женщина с тремя детьми выбросились из окна девятого этажа в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Женщина с тремя детьми выбросились из окна в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, данный факт имел место в одном из многоквартирных домов микрорайона «Жетысу».

    «Из окна 9-го этажа выбросились 28-летняя женщина и ее трое малолетних детей: 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи», - сообщили в ведомстве.

    С целью расследования причины и других обстоятельств трагедии в ДП города Алматы создана следственно-оперативная группа.

    Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Главная Алматы для mail.ru Происшествия
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