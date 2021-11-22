Женщина с тремя детьми выбросились из окна девятого этажа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Женщина с тремя детьми выбросились из окна в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, данный факт имел место в одном из многоквартирных домов микрорайона «Жетысу».

«Из окна 9-го этажа выбросились 28-летняя женщина и ее трое малолетних детей: 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи», - сообщили в ведомстве.

С целью расследования причины и других обстоятельств трагедии в ДП города Алматы создана следственно-оперативная группа.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК.