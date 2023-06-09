Женщина с ребенком выпали из окна 12 этажа в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане женщина с ребенком выпали из окна 12 этажа, передает МИА «Казинформ».

«9 июня в 14:19 часов на канал «102» поступил вызов о том, что по улице Сыганак из окна 12 этажа выпала женщина с ребенком. На место прибыли сотрудники полиции. От полученных травм женщина скончалась на месте, ребенок скончался в больнице», - сообщили в ДП столицы.

По данному факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат.