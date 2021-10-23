Женщина с ребенком пыталась выпрыгнуть с балкона многоэтажки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женщина с ребенком пыталась выпрыгнуть с балкона 12-го этажа жилого дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.

«22 октября текущего года в 17:30 по улице Кубрина капитан полиции Кайрат Нариманов на балконе высотки заметил женщину с ребенком на руках, свесившую ноги с 12-го этажа. Она сидела на перилах, намереваясь выпрыгнуть.

Полицейский моментально среагировав, забежал в подъезд и поднялся на этаж. Удостоверившись через дверную щель, что женщина его не замечает, сделал решающий рывок и успел схватить ее», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.









Установлено, что 21-летняя молодая женщина решилась на отчаянный поступок после семейной ссоры. При этом, на руках у нее находился полуторагодовалый ребенок.

«В этот день я был на выходном после суточного дежурства. Возвращаясь с детьми из детского сада, увидел во дворе взволнованных граждан и женщину, которая сидела на перилах балкона. Не раздумывая, бросился к подъезду и в этот момент вместе со мной в лифт забежал один из очевидцев. К счастью, все обошлось, я успел схватить женщину и затащить ее внутрь», - рассказал полицейский.

В отношении супруга, который довел молодую мать до отчаяния, вынесено защитное предписание, семья взята на особый контроль. С женщиной проведена профилактическая беседа и оказана психологическая помощь.